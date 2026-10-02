লক্ষ্মীপুর পৌর ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক আরমান হোসেন কিরণ

লক্ষ্মীপুর পৌর ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন আরমান হোসেন কিরণ। জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে শহর ইউনিটে সংগঠনের কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে তাঁকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
আজ শুক্রবার (২ অক্টোবর) জেলা ছাত্রদলের পক্ষ থেকে দেওয়া এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, লক্ষ্মীপুর জেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আবুল বারাকাত সৌরভ ও সদস্যসচিব হাসিবুর রহমান অভি এই সিদ্ধান্তের অনুমোদন দিয়েছেন। আজ ২ অক্টোবর থেকে সিদ্ধান্তটি কার্যকর করা হয়েছে।
জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক (দপ্তরের বিশেষ দায়িত্বে) আকবর হোসেন মুন্না স্বাক্ষরিত ওই বিজ্ঞপ্তিতে সংগঠনটির নতুন এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।
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