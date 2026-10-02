    • প্রচ্ছদ
    • অন্যান্য
    গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    1. অনিয়ম
    2. অন্যান্য
    3. অর্থ ও বাণিজ্য
    4. আইন-বিচার
    5. আন্তর্জাতিক
    6. আবহাওয়া
    7. কৃষি ও প্রকৃতি
    8. খেলাধুলা
    9. গণমাধ্যম
    10. চাকরি
    11. জাতীয়
    12. ধর্ম
    13. নির্বাচন
    14. প্রবাসের খবর
    15. ফিচার
    16. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
    17. বিনোদন
    18. বিশেষ প্রতিবেদন
    19. রাজনীতি
    20. শিক্ষাঙ্গন
    21. শেখ হাসিনার পতন
    22. সম্পাদকীয়
    23. সারাদেশ
    24. স্বাস্থ্য
    25. হট আপ নিউজ
    26. হট এক্সলুসিভ
    27. হাই লাইটস
    সারাদেশ   | |   লক্ষ্মীপুর

    লক্ষ্মীপুরে কিশোর গ্যাংবিরোধী অভিযান: ৩ দিনে আটক ৫৪৭

    তাবারক হোসেন আজাদ
    October 2, 2026 2:41 pm
    Link Copied!

    লক্ষ্মীপুরের রায়পুরসহ পাঁচ উপজেলায় কিশোর গ্যাংবিরোধী অভিযানে ৯৯ জনকে আটক করেছে জেলা পুলিশ। এ নিয়ে টানা তিন দিনের অভিযানে জেলাজুড়ে আটকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৪৭ জনে। আটককৃতদের বড় একটি অংশকে অভিভাবকদের কাছ থেকে মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলেও অন্তত ৮৯ জনকে বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

    শুক্রবার (২ অক্টোবর) সকালে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সর্বশেষ অভিযানে আটক ৯৯ জনের মধ্যে সদর থানা পুলিশ ২৯ জন, রায়পুরে ২৪ জন, রামগঞ্জে ২২ জন, কমলনগরে ১০ জন, চন্দ্রগঞ্জ তদন্ত কেন্দ্রে ৫ জন এবং জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) ৯ জনকে আটক করে। প্রাথমিক যাচাই-বাছাই শেষে ৮৬ জনকে মুচলেকা নিয়ে অভিভাবকদের জিম্মায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বাকি ১৩ জনকে বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।

    পুলিশ সূত্র জানায়, এর আগে মঙ্গলবার (২৯ সেপ্টেম্বর) রাতে পরিচালিত অভিযানে ১৮৪ জনকে আটক করা হয়। এদের মধ্যে ১৫৯ জনকে মুচলেকা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলেও ২৫ জনের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়। একই ধারা বজায় রেখে রোববার (২৭ সেপ্টেম্বর) রাতের অভিযানে আটক ২৬৬ জনের মধ্যে ২১৫ জনকে অভিভাবকদের জিম্মায় হস্তান্তর করা হয় এবং ৫১ জনকে বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়।

    আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে এই ধারাবাহিক পদক্ষেপ অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন লক্ষ্মীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) হোসাইন মোহাম্মদ রায়হান কাজেমী। তিনি বলেন, “কিশোর গ্যাং কালচার ও স্থানীয় অপরাধ দমনে জেলার ছয়টি প্রশাসনিক এলাকায় একযোগে সাঁড়াশি অভিযান চালানো হচ্ছে। অপরাধমূলক তৎপরতা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত এই অভিযান চলবে।” সন্তানদের স্বাভাবিক চলাফেরা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের ওপর নজর রাখতে অভিভাবকদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ জানান তিনি।

    Editor

    Editor

    সম্পাদক

    সর্বমোট নিউজ: 376

    Share this...
    বিনা অনুমতিতে এই সাইটের সংবাদ, আলোকচিত্র অডিও ও ভিডিও ব্যবহার করা বে-আইনি।
    আরও দেখুন
  • অপকর্মের মাশুল দিচ্ছে আওয়ামী লীগ, সুযোগ নেই পুনর্বাসনের: পানিসম্পদমন্ত্রী
  • চার বিভাগে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা, পাহাড়ে ভূমিধসের সতর্কতা
  • ফেনীতে নানা সংকটে সম্ভবনাময় আখ চাষে দুর্দিন, মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে কৃষক
  • নেপালে আকস্মিক বন্যায় নিহত বেড়ে ২৮৯
  • লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে এলজিইডির তদন্ত শুরু
  • ইভ্যালির মালিক রাসেল দম্পতির বিরুদ্ধে ৩১০ কোটি টাকার মানিলন্ডারিং মামলা
  • চাঁদপুরের মেঘনায় জাহাজে ৫ মরদেহ, হাসপাতালে মারা গেলেন আরও ২ জন
  • মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের জেলাভিত্তিক দায়িত্ব বণ্টন : চ্যালেঞ্জ করে রিট
    • সর্বশেষ

  • আমাদেরকে ফলো করুন…