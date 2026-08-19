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    খেলাধুলা

    রদ্রির সংশয়ের কারণে তার সঙ্গে চুক্তি করতে ব্যর্থ মাদ্রিদ ক্লাব

    Abdur Rahman Ayan
    August 19, 2026 1:33 pm
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    বিশ্বকাপ জয়ে স্পেনকে নেতৃত্ব দেওয়ার পর রদ্রি স্বদেশী লিগে খেলার ইচ্ছা পোষণ করেন। তাকে পেতে লড়াইয়ে নেমেছিল রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনা। শেষ পর্যন্ত কাতালান জায়ান্টরা সাড়ে ৬ কোটি ইউরোতে তার সঙ্গে চার বছরের চুক্তি করেছে। রিয়াল তাকে ভালো প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু সংশয়ে ছিলেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার।

    রদ্রির সঙ্গে চুক্তি করতে ব্যর্থ হওয়ার এই কারণ জানিয়েছেন কোচ হোসে মরিনিয়ো। তার জন্য বড় ধরনের চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছিল মাদ্রিদ ক্লাব। কী ঘটেছিল তা এল চিরিংগুইতো-কে জানিয়েছেন পর্তুগিজ কোচ।

    মরিনহো বলেছেন, ‘আমি তার সঙ্গে কয়েকবার কথা বলেছিলাম। রিয়াল মাদ্রিদ তার জন্য খুব ভালো প্রস্তাব দিয়েছিল। আমার মনে হয় রিয়াল মাদ্রিদ ও সিটির মধ্যে খুব ভালো সম্পর্ক। ক্লাব তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উঠিয়েছিল।’

    তারপর রদ্রির সংশয় নিয়ে তিনি বলেন, ‘রদ্রির মনে সংশয় ছিল। সে দ্বিধায় ছিল। আমি মনে করি যেটা ঘটেছিল, রদ্রির সংশয় আমাকেও সংশয়ে ফেলেছিল।’

    রদ্রিকে পেতে ব্যর্থ হলেও তাকে নিয়ে নেতিবাচক কিছু বলতে পারেননি মরিনিয়ো, ‘সে একজন অসাধারণ খেলোয়াড়। কিন্তু আমি মনে করি রিয়াল মাদ্রিদ এতটাই বড় যে আমরা এমন খেলোয়াড়কে চাই না যে কিছু নিয়ে দুইবার  ভাবে। এটাই আমাদের নীতি। কিন্তু সে আমাদের সঙ্গে যথাযথ আচরণ করেছে। আমি তার মঙ্গল কামনা করি।’

    Abdur Rahman Ayan

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