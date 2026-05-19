লক্ষ্মীপুরে আ.লীগ নেতার দোকানে গানের আড্ডা, ভিডিও ভাইরাল- পুলিশ কর্মকর্তা ক্লোজড

লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আওয়ামী লীগের এক নেতার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পুলিশ কর্মকর্তার গানের আড্ডার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার ঘটনায় সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তাকে ক্লোজড করে পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করা হয়েছে।
জানা যায়, উপজেলার হাজিরহাট তদন্ত কেন্দ্রের উপ-পরিদর্শক (এসআই) এ কে আজাদকে গত ১৭ মে ক্লোজড করে লক্ষ্মীপুর পুলিশ লাইনে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। এর আগে, ১৬ মে শনিবার দুপুরে তোরাবগঞ্জ বাজারে উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম বিপ্লবের মুদি দোকানে তার উপস্থিতিতে গানের আড্ডায় অংশ নিতে দেখা যায় ওই পুলিশ কর্মকর্তাকে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, দোকানের ক্যাশ কাউন্টারের সামনে বসে গলা ছেড়ে গান গাইছেন এসআই এ কে আজাদ। এ সময় জাহাঙ্গীর আলম বিপ্লব গানটির সঙ্গে তাল মিলিয়ে দোকানের কাজ ও ক্যাশ পরিচালনা করছেন।
ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ার পর স্থানীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিশেষ করে বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে এ নিয়ে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন বিএনপি নেতা অভিযোগ করে বলেন, “যদি পুলিশ এখনো আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে চলে, তাহলে সাধারণ মানুষের জানমালের নিরাপত্তা কতটা নিশ্চিত—তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।”
অভিযোগের বিষয়ে এসআই এ কে আজাদ বলেন, “আমি সেদিন দুপুরে লক্ষ্মীপুর থেকে এসে ওই দোকানে বসেছিলাম। তখন কিছুক্ষণ গান গেয়েছি। তিনি যে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক—তা আমার জানা ছিল না।”
তিনি আরও জানান, ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করা হয়েছে।
এ ঘটনায় জেলা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।