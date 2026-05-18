    গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    আন্তর্জাতিক

    ‘ইরানে ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হামলা শুরু করতে পারে যুক্তরাষ্ট্র’

    ডেস্ক রিপোর্ট
    May 18, 2026 7:02 pm
    ইরানে যুক্তরাষ্ট্র আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হামলা চালাতে পারে বলে জানিয়েছেন কাতারের দোহা ইনস্টিটিউট অব গ্র্যাজুয়েট স্টাডিসের মিডিয়া স্টাডিসের প্রফেরস মোহাম্মদ এলমাসরি।

    সোমবার (১৮ মে) সংবাদমাধ্যম আলজাজিরাকে তিনি বলেছেন, “যুক্তরাষ্ট্র আবারও যুদ্ধ শুরু করবে কারণ ট্রাম্পের কানের কাছে রয়েছেন অনেক মানুষ। যারা তাকে বিভিন্ন কথা বলছেন। এরমধ্যে আছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং ট্রাম্প সরকারের মধ্যে থাকা কট্টরপন্থিরা।”

    তিনি আরও বলেছেন, “ইরানের কাছ থেকে ট্রাম্প যে ধরনের আত্মসমর্পণ চেয়েছিলেন তিনি সেটি পাননি। এছাড়া ইরানিদের কাছ থেকে তিনি যা প্রত্যাশা করেছিলেন তাও পাননি। এছাড়া ট্রাম্প আশা করেছিলেন ইরানের সঙ্গে তাদের আলোচনা ভিন্নভাবে হবে। এরসঙ্গে চীন সফরে এবং প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠকের সময়ও তিনি ইরান নিয়ে উচ্চ আশা করেছিলেন।”

    দোহাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের এ প্রফেসর আরও বলেছেন, “যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ইরান যুদ্ধ ট্রাম্পের জন্য সত্যিকার একটি বিপর্যয়। যদি তিনি বিজ্ঞ হন তাহলে যুদ্ধ তার এখানেই শেষ করা উচিত। কিন্তু তিনি তা করবেন না। ট্রাম্প বর্তমান অবস্থা থেকে পিছিয়ে দেশের নাগরিকদের কাছে যুদ্ধ জয়ের ঘোষণা নিয়ে যেতে পারবেন না।”

    গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও দখলদার ইসরায়েল ইরানে যৌথ হামলা চালায়। এরপর তাদের মধ্যে টানা ৪০দিন যুদ্ধ হয়। পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় ৮ এপ্রিল যুদ্ধবিরতি হলে এখন পর্যন্ত সংঘাত আর শুরু হয়নি।

    সূত্র : আলজাজিরা

    Abdur Rahman Ayan

    সর্বমোট নিউজ: 29

