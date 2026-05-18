    গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    সারাদেশ   | |   লক্ষ্মীপুর

    বৈঠক ফেলে কাদা মাড়িয়ে রাস্তায় মেয়র প্রার্থী লিটন: লক্ষ্মীপুরে নতুন দৃষ্টান্ত

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    May 18, 2026 4:47 pm
    লক্ষ্মীপুর পৌরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের জরাজীর্ণ রাস্তার ভোগান্তি নিরসনে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন পৌর বিএনপির সভাপতি ও আসন্ন পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র পদপ্রার্থী রেজাউল করিম লিটন। আজ সন্ধ্যায় ওই এলাকার কয়েকজন মুরুব্বি ও স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁর বাসভবনে দেখা করতে এলে তিনি তাৎক্ষণিক সরেজমিনে রাস্তাটি পরিদর্শনে যান।

    স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের প্রধান সড়কসহ ভেতরের রাস্তাগুলোর অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে নাজুক। বিশেষ করে বৃষ্টি হলে হাঁটু সমান কাদা আর পানিতে একাকার হয়ে যায় পুরো এলাকা। এতে বয়স্ক ও স্কুলগামী শিশুদের চলাচলে চরম ভোগান্তি পোহাতে হয়। আজ সন্ধ্যায় এই সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য স্থানীয় মুরুব্বিরা রেজাউল করিম লিটনের সাথে দেখা করতে যান।

    উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ওই সময় লিটনের বাসায় আরও অনেকে সাক্ষাৎপ্রার্থী ছিলেন। কিন্তু মুরুব্বিদের মুখে রাস্তার বেহাল দশার কথা শুনে তিনি সব কাজ স্থগিত রেখে তাঁদের সাথে সাথে রওনা দেন। বৃষ্টিভেজা রাস্তা পরিদর্শন শেষে তিনি এলাকাবাসীকে আশ্বস্ত করেন যে, জনগণের এই ভোগান্তি দূর করতে তিনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন এবং খুব দ্রুতই রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

    এ বিষয়ে রেজাউল করিম লিটন বলেন, “জনগণ আমার কাছে কোনো প্রত্যাশা নিয়ে এলে তা অবহেলা করার সুযোগ নেই। এই রাস্তার যে অবস্থা তা সত্যি দুঃখজনক। বৃষ্টির দিনে মানুষের কষ্ট আমি নিজের চোখে দেখেছি। আমি তাঁদের কথা দিয়েছি, যত দ্রুত সম্ভব এই সমস্যার সমাধান করা হবে।”

    এদিকে ব্যস্ততার মাঝেও মেয়র পদপ্রার্থীর এমন তাৎক্ষণিক পদক্ষেপে খুশি এলাকাবাসী। স্থানীয় এক প্রবীণ ব্যক্তি বলেন, “আমরা শুধু সমস্যার কথা বলতে এসেছিলাম, কিন্তু লিটন সাহেব যেভাবে কাজ ফেলে আমাদের সাথে রাস্তা দেখতে আসলেন, তাতে আমরা অভিভূত। তাঁর মতো জনবান্ধব নেতাই আমাদের প্রয়োজন।”

    উল্লেখ্য, আসন্ন লক্ষ্মীপুর পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র পদপ্রার্থী হিসেবে রেজাউল করিম লিটনের গণসংযোগ ও সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর বিষয়টি এখন টক অফ দ্য টাউন। স্থানীয় সাধারণ মানুষের দোয়া ও সমর্থনে তিনি তাঁর কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।

