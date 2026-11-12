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    সারাদেশ   | |   লক্ষ্মীপুর

    দুদকের নতুন মহাপরিচালক লক্ষ্মীপুরের সন্তান মোরশেদ আলম

    তাবারক হোসেন আজাদ
    November 12, 2026 10:38 pm
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    দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মহাপরিচালক (ডিজি) পদে পদোন্নতি পেয়েছেন মোহাম্মদ মোরশেদ আলম। সংস্থাটির নিজস্ব জনবল থেকে মহাপরিচালক হওয়া তিনি সপ্তম কর্মকর্তা।

    বৃহস্পতিবার (১২ নভেম্বর) দুদক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। এর আগে সংস্থাটির নিজস্ব কর্মকর্তা হিসেবে পরিচালক পদ থেকে আক্তার হোসেন, মীর জয়নুল আবেদীন শিবলী, সৈয়দ ইকবাল হোসেন, আব্দুল্লাহ আল জাহিদ ও শিরীন আক্তার মহাপরিচালক হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছিলেন।

    মোহাম্মদ মোরশেদ আলম ১৯৯৫ সালে সহকারী পরিচালক হিসেবে চাকরিতে যোগদান করেন। তিনি একই ব্যাচের কর্মকর্তা।

    তাঁর গ্রামের বাড়ি লক্ষ্মীপুরের রায়পুর উপজেলার কেরোয়া ইউনিয়নের লুধুয়া গ্রামের ভুঁইয়া বাড়ি। তাঁর মরহুম বাবা মোশারফ হোসেন ভুঁইয়া। তিনি তিন ভাই ও পাঁচ বোনের মধ্যে অন্যতম। রায়পুরের এই কৃতি সন্তানের নতুন এই অর্জনে তাঁর নিজ এলাকায় আনন্দের আমেজ বিরাজ করছে।

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