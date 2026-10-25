লক্ষ্মীপুর প্রাইভেট হসপিটাল ও ডায়াগনষ্টিক এসোসিয়েশন কমিটি ঘোষনা

বাংলাদেশ প্রাইভেট হসপিটাল ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনষ্টিক এসোসিয়েশন লক্ষ্মীপুর জেলা শাখার পূর্নাঙ্গ কমিটি ঘোষনা করা হয়েছে। ৭ সদস্যের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান নির্বাচন কমিশনার হোসাইন মোহাম্মদ হেলাল স্বাক্ষরিত এই কমিটি ঘোষনা করা হয়। শনিবার রাতে তিনি ৯ সদস্য উপদেষ্টা পরিষদ ও ২১ সদস্যে কার্যকরী এই পূনাঙ্গ কমিটি ঘোষনা করেন। এর আগে ১০ অক্টোবর সিটি হসপিটালের হলরুমে জেলার হসপাতাল ও ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের চেয়ারম্যান,ব্যবস্থপনা পরিচালক ও প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে উপশম হসপিটালের ভাইস-চেয়ারম্যান ও জেলা যুবদলের সাধারন সম্পাদক সৈয়দ রশিদুল হাসান লিংকনকে সভাপতি ও আল মানার হসপিটালের কো-চেয়ারম্যান ও কমফোর্ট ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের চেয়ারম্যান সাংবাদিক আব্বাছ হোসেনকে সাধারন সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করেন। সাধারন সম্পাদক হিসেবে দ্বিতীয় বারের মতো নির্বাচিত হলেন আব্বাছ হোসেন। অন্য পদের জন্য আবেদন গ্রহন করা হয়। সে অনুপাতে যাচাই-বাছাই শেষে পূনাঙ্গ কমিটি ঘোষনা করা হয়।
কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি হলেন, রামগঞ্জ আধুনিক হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাজমুল হাসান পাটওয়ারী,সহ-সভাপতি কেয়ার স্পেসালাইজ হসপিটালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক,ডা. শেখ মুজিবুর রহমান ও মডেল হসপিটালের সাবেক ব্যব্স্থাপনা পরিচালক একে আজাদ। যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক হলেন, নগর হসপিটালের চেয়ারম্যান সা্ইফুজ্জামান্ শরিফ, লক্ষ্মীপুর ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বেলায়েত হোসেনকে সাংগঠনিক সম্পাদক ও আমেরিকান হসপিটালের ব্যবস্থপনা পরিচালক মিজানুর রহমানকে কোষাধ্যক্ষ,দপ্তর সম্পাদক হিসেবে নিউ নিরাময় ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের এমডি মিজানুর রহমান, হেলাথ কেয়ার ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মামুন হোসাইনকে প্রচার সম্পাদক ও আল রাজি ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের চেয়ারম্যান আমির হোসেনকে সমাজ কল্যান সম্পাদক করা হয়। কমিটির অন্য সদস্যরা হচ্ছেন, নিউ মেডিকমপ্লেক্্র এর এমডি তোফাজ্জল হোসেন, নিরাময় হসপিটালের এমডি জাহাঙ্গীর আলম, নিউ জননী ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের প্রোপাটার নোমানুর রহমান, আল ফারুক হসপিটালের এমডি ফারুক হোসেন ও নুরাইন ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহফুজর রহমান। এছাড়া পদাধিকার বলে জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে অর্ন্তভূক্ত হবেন উপজেলা সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক।
অপরদিকে ৯ সদস্য উপদেষ্টা গঠন করা হয়। প্রধান উপদেষ্টা করা হয় সিটি হসপিটালের মালিক অধ্যাপক ডা. রাকিবুল আহসানকে। এছাড়া অন্য উপদেষ্টারা হচ্ছেন, মেডিকমপ্লেক্্র এর চেয়ারম্যান সাংবাদিক হোসাইন আহমদ হেলাল,মডেল হসপিটালের এমডি মোস্তাকুর রহমান, নোভা ট্রমা সেন্টারের চেয়ারম্যাম মো. জহিরুল ইসলাম, নিরাময় হসপিটালের চেয়ারম্যান সাংবাদিক আবদুল মালেক, আধুনিক হসপিটালের ডিএমডি মো. শহিদউল্যাহ, মাতৃসেবা হসপিটালের চেয়ারম্যান ডা. কামালুর রহিম সমর, সেইফ হসপিটালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক,সংগঠনের সাবেক সভাপতি রাজু হাসান, ফোর হসপিটাল এন্ড সিটি এমআরআই সেন্টারের মালিক রেজাউল করিম ফরহাদ ও ওয়েল কেয়ার হসপিটালের ব্যবস্থপনা পরিচালক আমজাদ হোসেন মিস্টার। এদিকে বিভিন্ন রাজনৈতিকদল, সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন উপদেষ্টা পরিষদ ও কার্যকরী কমিটিকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।