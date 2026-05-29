    • প্রচ্ছদ
    • অন্যান্য
    গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    1. অনিয়ম
    2. অন্যান্য
    3. অর্থ ও বাণিজ্য
    4. আইন-বিচার
    5. আন্তর্জাতিক
    6. আবহাওয়া
    7. কৃষি ও প্রকৃতি
    8. খেলাধুলা
    9. গণমাধ্যম
    10. চাকরি
    11. জাতীয়
    12. ধর্ম
    13. নির্বাচন
    14. প্রবাসের খবর
    15. ফিচার
    16. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
    17. বিনোদন
    18. বিশেষ প্রতিবেদন
    19. রাজনীতি
    20. শিক্ষাঙ্গন
    21. শেখ হাসিনার পতন
    22. সম্পাদকীয়
    23. সারাদেশ
    24. স্বাস্থ্য
    25. হট আপ নিউজ
    26. হট এক্সলুসিভ
    27. হাই লাইটস
    সারাদেশ   | |   লক্ষ্মীপুর

    লক্ষ্মীপুরের ঐতিহ্যবাহী উত্তর তেমুহনী লিল্লাহ জামে মসজিদের নতুন কমিটি গঠন

    মোঃ মনিরুল ইসলাম রাজু
    May 29, 2026 10:39 pm
    Link Copied!

    লক্ষ্মীপুর জেলা শহরের অন্যতম প্রাচীন ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের ধারক উত্তর তেমুহনী লিল্লাহ জামে মসজিদের নতুন পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। নবগঠিত এই কমিটিতে বিশিষ্ট সমাজসেবক লুৎফর রহমান কাজলকে সভাপতি এবং শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়াকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে।

    আজ শুক্রবার বাদ জুমা মসজিদ প্রাঙ্গণে মুসল্লি ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সর্বসম্মতিক্রমে ৩ সদস্য বিশিষ্ট এই আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়।

    কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা হলেন—সভাপতি লুৎফর রহমান কাজল, সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া এবং কোষাধ্যক্ষ জাকির হোসেন হাফেজ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, মসজিদের প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কাজ গতিশীল করার লক্ষ্যে এই ছোট ও শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়েছে। খুব দ্রুত পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হবে বলেও সভায় জানানো হয়।

    উত্তর তেমুহনী লিল্লাহ জামে মসজিদটি দীর্ঘকাল ধরে লক্ষ্মীপুর সদর পৌরসভার ধর্মপ্রাণ মানুষের মিলনস্থল হিসেবে পরিচিত। নবনির্বাচিত সভাপতি লুৎফর রহমান কাজল বলেন, “এই মসজিদটি আমাদের এলাকার ঐতিহ্যের প্রতীক। আমরা মসজিদের পবিত্রতা রক্ষা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে মুসল্লিদের সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। আমরা এই পবিত্র দায়িত্ব পালনে সবার সহযোগিতা ও দোয়া কামনা করছি।”

    সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া জানান, মসজিদের আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা ও সেবার মান বাড়িয়ে ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখাই হবে নতুন কমিটির প্রধান লক্ষ্য।

    এদিকে নতুন কমিটি গঠনের খবরে স্থানীয় মুসল্লিদের মধ্যে স্বস্তি ও উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। অনেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নবনির্বাচিত নেতাদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন। তারা আশা করছেন, নতুন নেতৃত্বের মাধ্যমে মসজিদের অসমাপ্ত উন্নয়ন কাজগুলো দ্রুত সম্পন্ন হবে।

    Editor

    Editor

    সম্পাদক

    সর্বমোট নিউজ: 298

    Share this...
    বিনা অনুমতিতে এই সাইটের সংবাদ, আলোকচিত্র অডিও ও ভিডিও ব্যবহার করা বে-আইনি।
    আরও দেখুন
  • মেঘনার চরে ফুটবলের উৎসব, মেসি-নেইমারে বিভক্ত জনপদ
  • ঝড়ের কবলে চায়না সাউদার্ন গেল কলকাতায়, চট্টগ্রামের বিমান ফিরল চট্টগ্রামে
  • অনলাইন জুয়া চক্রের কথিত হোতা কামরুজ্জামান শুভসহ ৮ জন গ্রেফতার
  • রামিসা হত্যা: ডিএনএ রিপোর্ট পাওয়া যাবে আজ, রোববারের মধ্যেই চার্জশিট
  • ইভ্যালির মালিক রাসেল দম্পতির বিরুদ্ধে ৩১০ কোটি টাকার মানিলন্ডারিং মামলা
  • ‘ইরানে ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হামলা শুরু করতে পারে যুক্তরাষ্ট্র’
  • চাঁদপুরের মেঘনায় জাহাজে ৫ মরদেহ, হাসপাতালে মারা গেলেন আরও ২ জন
  • মেঘনায় মাছের সংকট, হতাশ জেলেরা
    • সর্বশেষ

  • আমাদেরকে ফলো করুন…