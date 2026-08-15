কমেছে মরিচের দাম, প্রায় সব সবজি ৬০-৮০ টাকার মধ্যে

রাজধানীর খুচরা বাজারে গেলো সপ্তাহের তুলনায় কাঁচা মরিচের দাম কিছুটা কমতির দিকে। সাম্প্রতিক সময়ে সবজির দামে কিছুটা ওঠানামা থাকলেও বাজার এখনো স্বস্তিদায়ক নয়। সরবরাহের ঘাটতির কারণে অনেক সবজির দাম ১০০ টাকা ছাড়িয়েছিল। পরে সরবরাহ বাড়ায় সবজির দাম কিছুটা কমেছে।
শনিবার (১৫ আগস্ট) রাজধানীর মালিবাগ ও রামপুরা কাঁচাবাজার ঘুরে এসব তথ্য জানা গেছে।
ব্যবসায়ীরা জানান, বর্ষা মৌসুমে ঢেঁড়স, কাঁকরোল, পটল, ধুন্দুল, কচুরমুখি ও কচুর লতির মতো সবজির সরবরাহ সাধারণত বাড়ে। ফলে এ সময়ে এসব সবজির দাম তুলনামূলক কম থাকার কথা।
তবে বাজার ঘুরে দেখা যায়, এসবের বেশির ভাগই ৭০ থেকে ৮০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। এর মধ্যে কাঁকরোল বিক্রি হচ্ছে ৯০ থেকে ১০০ টাকা কেজিতে। করলা ১০০ টাকা, ঢেঁড়স ৬০ টাকা, পটল ৬০ টাকা, কচুরমুখী ৮০ থেকে ১০০ টাকা, বরবটি ৮০ টাকা, কচুর লতি ৮০ টাকা, চিচিঙ্গা ৬০ টাকা, ধুন্দল হাইব্রিড ৮০ টাকা, বেগুন প্রকারভেদে ১২০ থেকে ১৪০ টাকা, শিম ২০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। লাউ ৬০ থেকে ৮০ টাকা পিস, কচু ১০০ টাকা পিস, মাঝারি সাইজের ফুলকপি ১০০ পিস দরে বিক্রি হচ্ছে।
দাম কমেছে কাঁচামরিচের
কাঁচা মরিচের বাজারে অবশ্য কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে। দুই সপ্তাহ আগেও এর দাম কেজিতে ৪০০ টাকা বা তার বেশি উঠেছিল। গত সপ্তাহে ছিল ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা। আজ বাজারে খুচরায় ২০০ টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে।
মালিবাগ রেলগেট কাঁচা বাজারের ব্যবসায়ী আব্দুল হক বলেন, ভারতীয় কাঁচা মরিচের চালান বাজারে আসার পর দাম অনেকটাই কমেছে। এদিকে পেঁয়াজের দামে বড় কোনো পরিবর্তন নেই। মানভেদে ৫৫ থেকে ৬০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে পেঁয়াজ।
বাজারে কেনাকাটা করতে আসা বেসরকারি চাকরিজীবী মাহমুদুল হাসান বলেন, মরিচের দাম কিছুটা কমেছে, এটা ভালো খবর। কিন্তু সবজি ও অন্যান্য নিত্যপণ্যের দাম এখনো বেশি। গত সপ্তাহের তুলনায় সবজির দাম কিছুটা কমলেও মোট বাজার খরচে তেমন কোনো প্রভাব পড়ছে না।
রামপুরা বাজার ঘুরে দেখা গেছে, টমেটো প্রকারভেদে ১০০ থেকে ১২০ টাকা, মিষ্টি কুমড়া ৪০-৫০ টাকা, এক হালি লেবু ১৫ থেকে ২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। দেশি ধনে পাতা ২৫০ টাকা এবং হাইব্রিড ধনেপাতা ১৮০ কেজি, কাঁচা কলা হালি বিক্রি হচ্ছে ৫০ টাকায়, চাল কুমড়া ৫০ থেকে ৬০ টাকা পিস দরে বিক্রি হচ্ছে। লাল শাকের আঁটি প্রতি ২০ টাকা, লাউ শাক ৪০ টাকা, কলমি শাক আঁটি ২০ টাকা, পুঁই শাক ৪০ টাকা এবং ডাটা শাক আঁটি ৩০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।
অন্যদিকে গত সপ্তাহের তুলনায় আলুর দাম কেজিতে ৫ টাকা বেড়েছে। বাজারে আলু ৩০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে।