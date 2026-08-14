বাংলাদেশকে কতটা পছন্দ ও অপছন্দ করেন পাকিস্তান-ভারত-শ্রীলঙ্কার মানুষ

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মানুষ একে-অপরের দেশকে কতটা পছন্দ বা অপছন্দ করেন সেটি নিয়ে একটি জরিপ চালিয়েছে পিউ রিসার্চ সেন্টার। এতে ওঠে এসেছে নানান তথ্য।
গত ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩ মার্চ পর্যন্ত এ জরিপ চালানো হয়। এতে অংশ নেন ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের প্রাপ্তবয়স্করা।
বাংলাদেশ
এতে দেখা গেছে জরিপে অংশ নেওয়া ভারতীয়দের মধ্যে মাত্র ২৫ শতাংশ বাংলাদেশকে পছন্দ করেন। আর পাকিস্তানিদের মধ্যে ৬৬ শতাংশই বাংলাদেশকে ইতিবাচক হিসেবে দেখেন। অপরদিকে ৫৬ শতাংশ শ্রীলঙ্কান বাংলাদেশকে ভালো চোখে দেখেন।
ভারত
জরিপে অংশ নেওয়া বাংলাদেশিদের মধ্যে ৪২ শতাংশ বলেছেন তারা ভারতকে পছন্দ করেন। পাকিস্তানের দিকে এ সংখ্যা মাত্র ৭ শতাংশ। আর শ্রীলঙ্কার ৭৯ শতাংশই ভারতকে ইতিবাচক হিসেবে দেখেন।
পাকিস্তান
পাকিস্তানকে পছন্দ করেন বাংলাদেশের ৫৪ শতাংশ মানুষ। অপরদিকে ভারতের মাত্র ৮ শতাংশ পাকিস্তানকে ভালো চোখে দেখেন। শ্রীলঙ্কানদের মধ্যে ৫৭ শতাংশই পাকিস্তানকে পছন্দ করেন।
শ্রীলঙ্কা
শ্রীলঙ্কাকে পছন্দ করেন ৪৭ শতাংশ বাংলাদেশি। ভারতীয়দের মধ্যে শ্রীলঙ্কাকে ভালো চোখে দেখার সংখ্যা ৪৯ শতাংশ। আর পাকিস্তানিদের মধ্যে ৫১ শতাংশই শ্রীলঙ্কাকে পছন্দ করেন।
পিউ রিসার্চ সেন্টার জানিয়েছে, ২০২৪ সালের পর শ্রীলঙ্কানর মধ্যে বাংলাদেশের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব বৃদ্ধি (৯ পয়েন্ট) পেয়েছে। অপরদিকে ভারতে ২০২৪ সাল থেকে বাংলাদেশের প্রতি ইতিবাচক ধারণা ১০ পয়েন্ট কমেছে।
অপরদিকে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার প্রতি বাংলাদেশিদের ইতিবাচক মনোভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। আর কমেছে ভারতের প্রতি।
সূত্র: পিউ রিসার্চ সেন্টার