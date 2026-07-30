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    কেরানীগঞ্জে ইয়াবা কারখানা ঘিরে রেখেছে র‍্যাব, চলছে অভিযান

    নিজস্ব প্রতিবেদন
    July 31, 2026 12:21 am
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    ঢাকার কেরানীগঞ্জে একটি ইয়াবা কারখানা ঘিরে রেখে অভিযান চালাচ্ছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-১০।

    বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) দিবাগত রাতে র‍্যাব-১০ থেকে পাঠানো এক ক্ষুদে বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।

    র‍্যাব-১০ জানায়, কেরানীগঞ্জে একটি ইয়াবা কারখানায় তাদের অভিযান চলমান রয়েছে। তবে অভিযান শেষ না হওয়ায় এ মুহূর্তে বিস্তারিত কোনো তথ্য জানানো সম্ভব হচ্ছে না।

    র‍্যাব জানিয়েছে, অভিযান শেষে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানানো হবে।

    Mamun Hossen

    Mamun Hossen

    অফিস স্টাফ

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