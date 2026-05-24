    • প্রচ্ছদ
    • অন্যান্য
    গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    1. অনিয়ম
    2. অন্যান্য
    3. অর্থ ও বাণিজ্য
    4. আইন-বিচার
    5. আন্তর্জাতিক
    6. আবহাওয়া
    7. কৃষি ও প্রকৃতি
    8. খেলাধুলা
    9. গণমাধ্যম
    10. চাকরি
    11. জাতীয়
    12. ধর্ম
    13. নির্বাচন
    14. প্রবাসের খবর
    15. ফিচার
    16. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
    17. বিনোদন
    18. বিশেষ প্রতিবেদন
    19. রাজনীতি
    20. শিক্ষাঙ্গন
    21. শেখ হাসিনার পতন
    22. সম্পাদকীয়
    23. সারাদেশ
    24. স্বাস্থ্য
    25. হট আপ নিউজ
    26. হট এক্সলুসিভ
    27. হাই লাইটস
    জাতীয়

    রামিসা ধর্ষণ-হত্যা: আজই আদালতে প্রাথমিক প্রতিবেদন দেবে পুলিশ!

    ডেস্ক রিপোর্ট
    May 24, 2026 3:14 pm
    Link Copied!

    রাজধানীর পল্লবীতে শিশু রামিসা ধর্ষণ ও হত্যা মামলার প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন আজই দাখিল করা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদনের কপি ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনারের কার্যালয়ে নিয়ে যাচ্ছে পল্লবী থানা পুলিশ।

    প্রতিবেদন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পর্যালোচনার পর আজই (রোববার) আদালতে প্রতিবেদনটি দাখিল করা হবে বলে জানিয়েছেন ডিএমপির মিরপুর বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মো. মোস্তাক সরকার।

    তিনি দুপুর আড়াইটার দিকে ঢাকা পোস্টকে বলেন, শিশু রামিসা ধর্ষণ ও হত্যা মামলার প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। সেটি নিয়ে আমাদের তদন্তকারী দল ডিএমপিতে যাচ্ছে। সেখানে কমিশনারসহ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের তদন্ত প্রতিবেদনের সার্বিক বিষয়ে জানানো হবে। মামলার ডকেট ও উদ্ধার হওয়া আলামত আমাদের সঙ্গেই রয়েছে।

    তিনি বলেন, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পর্যালোচনার পর আজই সেই প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদনটি আদালতে দাখিল করা হবে।

    Abdur Rahman Ayan

    সর্বমোট নিউজ: 42

    Share this...
    বিনা অনুমতিতে এই সাইটের সংবাদ, আলোকচিত্র অডিও ও ভিডিও ব্যবহার করা বে-আইনি।
    আরও দেখুন
  • রামিসা হত্যা: ডিএনএ রিপোর্ট পাওয়া যাবে আজ, রোববারের মধ্যেই চার্জশিট
  • মেঘনায় মাছের সংকট, হতাশ জেলেরা
  • অনলাইন জুয়া চক্রের কথিত হোতা কামরুজ্জামান শুভসহ ৮ জন গ্রেফতার
  • এলেঙ্গা-যমুনা মহাসড়কে ৪ লেন সুবিধা, যানজটের শঙ্কা কম : সেতু বিভাগ
  • চাঁদপুরের মেঘনায় জাহাজে ৫ মরদেহ, হাসপাতালে মারা গেলেন আরও ২ জন
  • সারাদেশে ঝড়-বৃষ্টির সঙ্গে ১৩ জেলায় অব্যাহত থাকবে তাপপ্রবাহ
  • ইভ্যালির মালিক রাসেল দম্পতির বিরুদ্ধে ৩১০ কোটি টাকার মানিলন্ডারিং মামলা
  • ‘ইরানে ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হামলা শুরু করতে পারে যুক্তরাষ্ট্র’
    • সর্বশেষ

  • আমাদেরকে ফলো করুন…