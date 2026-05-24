রামিসা ধর্ষণ-হত্যা: আজই আদালতে প্রাথমিক প্রতিবেদন দেবে পুলিশ!

রাজধানীর পল্লবীতে শিশু রামিসা ধর্ষণ ও হত্যা মামলার প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন আজই দাখিল করা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদনের কপি ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনারের কার্যালয়ে নিয়ে যাচ্ছে পল্লবী থানা পুলিশ।
প্রতিবেদন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পর্যালোচনার পর আজই (রোববার) আদালতে প্রতিবেদনটি দাখিল করা হবে বলে জানিয়েছেন ডিএমপির মিরপুর বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মো. মোস্তাক সরকার।
তিনি দুপুর আড়াইটার দিকে ঢাকা পোস্টকে বলেন, শিশু রামিসা ধর্ষণ ও হত্যা মামলার প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। সেটি নিয়ে আমাদের তদন্তকারী দল ডিএমপিতে যাচ্ছে। সেখানে কমিশনারসহ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের তদন্ত প্রতিবেদনের সার্বিক বিষয়ে জানানো হবে। মামলার ডকেট ও উদ্ধার হওয়া আলামত আমাদের সঙ্গেই রয়েছে।
তিনি বলেন, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পর্যালোচনার পর আজই সেই প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদনটি আদালতে দাখিল করা হবে।