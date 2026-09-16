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    জাতীয়

    প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একনেক সভায় উঠছে ১৬ মেগা প্রকল্প

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    September 16, 2026 5:16 pm
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    প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভা শুরু হয়েছে। আজ বুধবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টায় বাংলাদেশ সচিবালয়ের জনপ্রশাসন সভাকক্ষে এ সভা শুরু হয়।

    ২০২৬-২৭ অর্থবছরের তৃতীয় এবং বর্তমান সরকারের অষ্টম এ সভায় মোট ৬৫ হাজার ৫১৭ কোটি ২৬ লাখ টাকা ব্যয়ে ১৬টি মেগা প্রকল্প অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হচ্ছে। সভায় সভাপতিত্ব করছেন একনেক চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

    বর্তমান সরকারের মেয়াদে এটিই সবচেয়ে বড় একনেক সভা হতে যাচ্ছে। সভায় ১৬টি মেগা প্রকল্প অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হচ্ছে, যার মোট ব্যয় ৬৫ হাজার ৫১৭ কোটি ২৬ লাখ টাকা।

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