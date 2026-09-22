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    বিশ্ববাজারে বাড়ল তেলের দাম

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    September 22, 2026 3:36 pm
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    কয়েক দফা কমার পর বিশ্ববাজারে তেলের দাম কিছুটা বেড়েছে। মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর)বাংলাদেশ সময় ভোরে ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের নভেম্বরের ফিউচার প্রতি ব্যারেলে ২২ সেন্ট বা ০.২২ শতাংশ বেড়ে ১০০.৫৭ ডলারে দাঁড়িয়েছে।

    অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) অপরিশোধিত তেলের অক্টোবরের চুক্তির মেয়াদ মঙ্গলবার শেষ হচ্ছে। এ চুক্তির দাম ২ সেন্ট বা ০.০২ শতাংশ বেড়ে প্রতি ব্যারেল ৯৫.৮০ ডলারে লেনদেন হয়।

    সবচেয়ে বেশি লেনদেন হওয়া নভেম্বরের ডব্লিউটিআই চুক্তির দাম ১৩ সেন্ট বা ০.১৪ শতাংশ বেড়ে প্রতি ব্যারেল ৯২.৪৯ ডলারে উঠেছে।

    এদিকে, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশননে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে সম্ভাব্য কূটনৈতিক আলোচনা নিয়ে বিনিয়োগকারীদের নজর রয়েছে। সূত্র: রয়টার্স

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