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    জাতীয়

    রাজধানীতে বিএমইউর এফ ব্লকে আগুন, পুড়ে গেছে একটি কক্ষ; ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা

    নিজস্ব প্রতিবেদকঃ
    August 17, 2026 12:58 pm
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    রাজধানীর বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ) ভবনের এফ ব্লকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ভবনের অষ্টম তলার একটি কক্ষে থাকা এয়ার কন্ডিশনারের (এসি) শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়।

    সোমবার দুপুরে ভবনটির অষ্টম তলার একটি কক্ষ থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। পরে মুহূর্তের মধ্যে আগুন পুরো কক্ষে ছড়িয়ে পড়ে।

    খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তাদের তাৎক্ষণিক পদক্ষেপে আগুন পাশের কক্ষগুলোতে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি।

    ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায়, এসির শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। তবে আগুনের সঠিক কারণ নিশ্চিত করতে তদন্ত করা হবে।

    এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। তবে আগুনে কক্ষের ভেতরে থাকা গুরুত্বপূর্ণ ফাইলপত্র, আসবাবপত্র ও বিভিন্ন সরঞ্জাম পুড়ে গেছে। এতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

    হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ এবং অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধানে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। একই সঙ্গে ভবনের বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাও পর্যালোচনা করা হবে।

    Abdur Rahman Ayan

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