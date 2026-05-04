সুবর্ণচর উপজেলা ছাত্রদলের নতুন কমিটি ঘোষণা করায় আনন্দ মিছিল

সুবর্ণচর উপজেলা ছাত্রদলের নতুন আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এবং কেন্দ্রীয় নেতাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে সুবর্ণচরে আনন্দ মিছিল করেছেন নেতাকর্মীরা।
সোমবার (৪ মে) বিকেলে উপজেলার খাসের হাট রাস্তার মাথা থেকে একটি আনন্দ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি এডভোকেট এবিএম জাকারিয়া সাহেবের খামার বাড়ির দরজা থেকে শুরু হয়ে খাসের হাট রাস্তার মাথায় শেষ হয়। পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
এসময় সুবর্ণচর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি বর্তমান নোয়াখালী জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক এডভোকেট এবিএম জাকারিয়া, সুবর্ণচর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এনায়েত উল্লাহ বাবুল, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জামাল উদ্দিন আহমেদ, সদস্য সচিব আব্দুল্লাহ আল আরিফ, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ফারুক আহমেদ বিজয় সহ অনেকে বক্তব্য রাখেন।
নতুন কমিটি ঘোষণা করায় আনন্দে মিছিলে স্লোগানে স্লোগানে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন নেতাকর্মীরা।
স্থানীয় নেতাকর্মীরা জানান, নতুন এই কমিটি ছাত্রদলের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করবে এবং আগামী দিনে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তারা আশা প্রকাশ করেন, নবগঠিত কমিটির নেতৃত্বে উপজেলার তৃণমূলের সাংগঠনিক কার্যক্রম আরো বেগবান হবে।
নোয়াখালী জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক এডভোকেট এবিএম জাকারিয়া বলেন, ‘উপজেলা কমিটির নেতারা অত্যন্ত দক্ষ ও বিচক্ষণ। সুবর্ণচর উপজেলার কৃতি সন্তান নাছির উদ্দিন নাছির সহ কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, সবাইকে কমিটিতে রাখা সম্ভব না হলেও ত্যাগীদের মূল্যায়ন করায় সুন্দর একটি কমিটি হয়েছে। তাদের নেতৃত্বে আগামী দিনে ছাত্রদলের প্রতিটি ইউনিট ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে।’
সুবর্ণচর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এনায়েত উল্লাহ বাবুল বলেন ‘দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী একজন আহ্বায়ক একজন সদস্য সচিব নির্বাচিত করার সুযোগ আছে, সে অনুযায়ী বর্তমানে সবথেকে যোগ্য ও ত্যাগীদের দিয়ে নতুন কমিটি করায় কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। রাজনীতি হবে রাজনৈতিক ভাষায়, সবাইকে দলের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।
উপজেলা ছাত্রদলের নতুন কমিটির আহ্বায়ক জামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘ছাত্রদল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে রাজপথের দক্ষ একটি সংগঠন। এ সংগঠন সবসময় শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায় ও কল্যাণে কাজ করে আসছে। আগামী দিনে শহীদ জিয়া ও দেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের আদর্শকে ধারণ করে ত্যাগী ও যোগ্য নেতাদের মূল্যায়নের মাধ্যমে এবং সুশৃঙ্খল রাজনীতির মাধ্যমে ছাত্রদল আরও শক্তিশালী সংগঠন হবে।’
তিনি আরো বলেন, ‘কেন্দ্রীয় নির্দেশনা অনুযায়ী দ্রুত সময়ের মধ্যে একটি শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য পূর্ণাঙ্গ আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হবে। সকলকে সঙ্গে নিয়ে উপজেলার সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে আমরা কাজ করব।
উল্লেখ্য, গত শনিবার কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে সুবর্ণচর উপজেলা ছাত্রদলের ২৫ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়। সেখানে জামাল উদ্দিন আহমেদ আহবায়ক এবং আব্দুল্লাহ আল আরিফকে সদস্য সচিব করা হয়।
এছাড়াও কমিটির সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক ফারুক আহমেদ বিজয়, যুগ্ম আহ্বায়ক মুশফিক রানা, আলা উদ্দিন বারী সোহাগ, সুশান্ত দেবনাথ রিমন,তানভীর আহমেদ পলক,শফিকুল ইসলাম পলাশ,মোঃ বেলাল,সাহাব উদ্দিন সাজু,মোঃ মেহেদী হাসান,আরিফুল হক রাশেদ,সালাউদ্দিন (সাকা),মহসিন আকরাম,শাখাওয়াত হোসেন।
সদস্যরা হলেন হিমেল বাহার,মশিউর রহমান, জিয়াউর রহমান জিহাদ, জহিরুল ইসলাম সম্রাট, সৌরভ উদ্দিন কাজল,শিবলু দাস,মোঃ রাশেদ,মোঃ আরিফ হোসেন,আতাউর রহমান জিসান,ইব্রাহিম খলিল বাবু।