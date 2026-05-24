    গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    সারাদেশ

    ময়মনসিংহে অগ্নিবীনা এক্সপ্রেসের ইঞ্জিনে আগুন, এক ঘণ্টা পর যাত্রা

    ডেস্ক রিপোর্ট
    May 24, 2026 9:09 pm
    ময়মনসিংহে ঈদযাত্রার আন্তঃনগর অগ্নিবীনা এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিনে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। এতে ইঞ্জিন বিকল হয়ে পড়ে। পরে প্রায় এক ঘণ্টা পর বিকল্প ইঞ্জিন সংযুক্ত করে ট্রেনটি তারাকান্দির উদ্দেশে ছেড়ে যায়।

    রোববার (২৪ মে) বেলা পৌনে ৩টার দিকে ময়মনসিংহ রেলওয়ে স্টেশনে এ ঘটনা ঘটে।

    ময়মনসিংহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আকতার হোসেন জানান, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা তারাকান্দিগামী আন্তঃনগর অগ্নিবীনা এক্সপ্রেস ট্রেনটি ময়মনসিংহ রেলওয়ে স্টেশনে দাঁড়ানোর পর হঠাৎ ইঞ্জিনে আগুন লাগে। এ সময় ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী বের হতে দেখা যায়।

    তিনি বলেন, চালক, পরিচালক ও রেলওয়ের কর্মীদের চেষ্টায় দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। তবে এ ঘটনায় ট্রেনটির ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। পরে প্রায় এক ঘণ্টা পর বিকল্প ইঞ্জিন সংযুক্ত করে ট্রেনটি তারাকান্দির উদ্দেশে ছেড়ে যায়।

    ওসি আকতার হোসেন আরও বলেন, ইঞ্জিন বিকলের ঘটনায় স্টেশনের একটি লাইন সাময়িকভাবে ব্লক হয়ে পড়ে। তবে অন্য লাইন দিয়ে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় যাত্রীদের কিছুটা ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে বলেও জানান তিনি।

    Abdur Rahman Ayan

    বিনা অনুমতিতে এই সাইটের সংবাদ, আলোকচিত্র অডিও ও ভিডিও ব্যবহার করা বে-আইনি।
